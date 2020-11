’Uitzondering kerken onbegrijpelijk’

Begrijp ik het goed? Vanwege vrijheid van godsdienst mogen in de kerk geen regels worden opgedrongen om levens te sparen? Waarom dan wel elders binnenshuis, in theaters, voetbalstadions etc? Wordt daar dan niet de privacy van mensen geschonden?

Het gaat hierbij toch niet om verbieden van geloof - geloven kun je ook thuis - maar om het sparen van de druk op de gezondheidszorg, van levens. Dat is toch ook in het belang van streng gelovigen?

Moet de regering de kerkgangers dan niet tegen zichzelf beschermen?

Marianne Jager, Amsterdam