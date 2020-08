’Taak van de overheid om burgers te beschermen’

Het is een open deur intrappen door te stellen dat de Nederlandse overheid opnieuw achter de feiten aanholt, getuige het dreigende tekort aan influenzavaccins hetgeen al maanden geleden voorzien had kunnen worden.

Anderzijds groeit het aantal mensen wat meent dat door de overheidsmaatregelen tegen verder verspreiding van het coronavirus hun democratische (mensen)rechten worden aangetast. Waren deze mensen (of hun ouders) dezelfde mening toegedaan toen zij, als kind, werden ingeënt tegen polio en andere zeer besmettelijke ziekten? Of heeft, in hun ogen, de democratie sindsdien een andere betekenis gekregen?

Het is en blijft een taak van een democratisch gekozen overheid, haar burgers te beschermen bij dreigend gevaar, ook tegen besmettelijke ziekten. Als je het niet eens bent met de getroffen maatregelen, al getuigt dit ook van complete naïviteit en ontkenning van de feiten, mag je, volgens dezelfde democratische regels, demonstreren. Doe je dat dat niet volgens de regels dan moet je ook niet klagen over de proportionele reactie van de politie.

Gerard Scheffer

Heerlen