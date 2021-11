Brief 3 ’Tweedeling maatschappij voorkomen’

Stel dat we 2G invoeren zijn we dan binnen een half jaar geheel verlost van het coronavirus? En hoeveel doden zijn er dan gevallen? Alstublieft, laten we geen tweedeling in de maatschappij laten ontstaan van gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Staan we dit toe, dan is het hek van de dam. We moeten het toch samen oplossen is het motto van onze overheid. Dan graag samenhorigheid. Beter is 1G: het verplicht testen van ongevaccineerden en gevaccineerden. Zonder test geen toegang tot gelegenheden.

Pieter Smits, Alphen aan den Rijn

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: