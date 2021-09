’Coronabewijs politieke uitsluiting van burgers’

„Wat heeft een restauranthouder met mijn medische verklaring van doen? Mijn werkgever mag er niet om vragen maar de horeca wel? Hoe krom is dit”, vraagt Amphitriteblog zich af. Schalkwijk72 vermoedt dat ’deze vorm van discriminatie een burgeroorlog opgang brengt’.

Daar is Blom_frans het niet mee eens: „Gewoon verplichten, enige manier om echt definitief uit de afweging vrijheid vs overvolle ziekenhuizen te komen.” Reageerder Ouwesylster is het daar mee eens: „In Nieuw-Zeeland maken ze er niet zo’n punt van. Wil je daar naar een café of restaurant dan heb je een vaccinatiebewijs nodig, geldt ook voor. grote evenementen en sportwedstrijden. Daar hoor je niemand janken.”

Volgens Brompot weigeren ongevaccineerden om de consequenties van hun keuzes te aanvaarden: „Natuurlijk mag je zelf kiezen, maar als je een keuze maakt moet je ook zelf met de gevolgen dealen en niet de maatschappij ermee op willen zadelen. Als je je niet laat vaccineren draag je meer bij aan de verspreiding van Covid dan als je wel een prik gehad hebt. Gevolg is dat je minder bewegingsvrijheid hebt, om dat effect weer wat in te perken. Daar kies je dan zelf voor. Artikel 1 van de grondwet is heel helder, vaccinatiestatus wordt daar niet genoemd als vorm van discriminatie.”

"Wil je een grote broek aantrekken, dan ook de gevolgen voor lief nemen en zelf je broek ophouden"

Pau is het daar mee eens: „Eigen bijdrage voor toegangstesten is niet meer dan normaal. Het is jouw keuze niet te vaccineren, prima, maar de gevolgen van de huidige wetgeving zijn ook voor eigen rekening. Jij wilt wel het recht op eigen keuze maar een ander moet het betalen. Wil je een grote broek aantrekken dan, ook de gevolgen voor lief nemen en zelf je broek ophouden.”

Edwin V_ sluit zich aan bij Pau en Brompot: „Mensen die zich volledig hebben laten vaccineren moeten gewoon hun oude leventje van vrijheden terug krijgen. Voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren omdat ze het niet vertrouwen, mogen wat mij betreft in hun vrijheden beperkt worden ter bescherming van anderen. Ook zouden er financiële nadelen voor niet-vaxers mogelijk gemaakt moeten worden.”

Ton9 kijkt daar anders tegenaan en schrijft: „Natuurlijk is dat een uitsluiting. Asielzoekers zonder goede papieren worden ook uitgesloten. (...) De vraag is natuurlijk is de uitsluiting legaal?” Het antwoord daarop is volgens de reageerder ’nee’.

’Gevaccineerden verspreiden de nieuwe deltavariant makkelijker’

Brompot krijgt naast bijval ook veel commentaar op zijn reactie: „Als je je niet laat vaccineren draag je meer bij aan de verspreiding van Covid dan als je wel een prik gehad heb” => ONZIN! Gevaccineerden verspreiden de nieuwe deltavariant makkelijker dan ongevaccineerden en gezien gevaccineerden straks weer met grote groepen bij elkaar mogen zullen daar mega-uitbraken plaatsvinden dus verspreiden ze het virus meer dan ongevaccineerden”, stelt Dirkje12345.

Ook gebruiker 32499-24 is het oneens met Brompot: „Quote: ’Daar kies je dan zelf voor. Artikel 1 van de grondwet is heel helder, vaccinatiestatus wordt daar niet genoemd als vorm van discriminatie.’ Artikel 1 noemt ELKE GROND! Welk deel van ELKE snapt U niet? Dat sommige gronden niet benoemd worden maakt dus niet uit!”

QR-code an sich ook problematisch?

Henk uit de polder ziet het coronabewijs ook niet zitten en schrijft: „Politieke uitsluiting van burgers is voor een bepaald soort elite in Den Haag al tientallen jaren de gewoonste zaak van de wereld.” VHuberta schrijft dat de manier waarop, namelijk een QR-code, ook een vorm van uitsluiting is: „Als je geen smartphone hebt wordt je buiten gesloten. Dat is nog eens wat anders dan uitgesloten worden omdat je niet gevaccineerd of getest bent.”

Volgens Paranormal Investigator zijn we nog niet in het stadium aangekomen waarop we mensen moeten gaan ’uitsluiten’: „Zolang er nog helemaal niets bekend is over de bijwerkingen op de lange(re) termijn, moet je helemaal niemand uitsluiten. Je kan niemand een vaccin opdringen om er nu bij te mogen horen, die over een jaar of 5 door een vaccin misschien (ernstige) gezondheidsschade oploopt.”