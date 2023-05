Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Nauwelijks plaats voor nuance in debat: de werkelijkheid is niet zwart/wit

Door Wierd Duk

In het huidige, gepolariseerde debat over nagenoeg alles – stikstof, klimaat, immigratie, oversterfte, Poetin – is nauwelijks plaats voor nuance, blijkt mij telkens weer. Zo nemen veel mensen het mij nog altijd enorm kwalijk dat ik tijdens de pandemie pleitte voor vaccineren.