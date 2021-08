Premium Het beste van De Telegraaf

De moord op collega Peter R. de Vries werpt een inktzwarte wolk over deze zomer

Door John van den Heuvel

De moord op collega Peter R. de Vries werpt een inktzwarte wolk over deze zomer. Het is nu anderhalve maand later en het kostte me eerlijk gezegd moeite deze week de draad weer op te pakken. Een belangrijke drijfveer om dat toch te doen is omdat ik denk dat Peter niet anders zou hebben gewild dan dat misdaadverslaggevers doorgaan met hun werk. Geweld tegen journalisten mag nooit tot gevolg hebben dat media zwijgen over misdaad. Vandaar vandaag weer een column van mijn hand.