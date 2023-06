’LTO denkt niet aan natuur’

Ze hebben zo hun best gedaan om tot een akkoord te komen, maar helaas, het is ze niet gelukt. Hoe durfde de overheid ook, om niet toe te geven aan al hun eisen? Laten we medelijden hebben met LTO en hun voorzitter Sjaak van der Tak. Ze balen ervan dat ze niet alles hebben gekregen wat ze wilden. Ze willen samenwerken en oplossingen vinden, maar alleen als het hen uitkomt. Ze willen perspectief, maar alleen op hun voorwaarden. Ze komen op voor het platteland, maar alleen voor zover ze daarvan profijt hebben. Kortom, het is buitengewoon onrechtvaardig dat natuur- en klimaatdoelen belangrijker zijn dan hun kortetermijnbelangen en winstbejag. Schande!

A. Vermeulen, Bavel