Herdenking slachtoffers MH17 in de RAI (archieffoto) Ⓒ EPA

Hoe moet het voelen om je halve of zelfs hele familie te verliezen? Een gruwelijkheid die ik me zelfs bij benadering niet kan en niet wil voorstellen. Toch probeerde ik het, vijf jaar geleden tijdens de Nationale Herdenking MH17 in de Amsterdamse RAI.