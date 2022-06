Premium Het beste van De Telegraaf

Parijzenaars grootste opvliegers in het verkeer

Door Eveline Bijlsma

PARIJS - Er bestaat geen aardiger persoon dan mijn Franse vriend Paul. Ik ken hem via een gemeenschappelijke Nederlandse vriendin, en ook al had hij me nog nooit gezien, ik mocht een week bij hem en zijn huisgenoot op de bank bivakkeren toen ik een appartement zocht in Parijs. Zijn vriendin Clémentine vond dat aanbod iets té vriendelijk en kwam direct poolshoogte nemen. Het weekend daarop nodigde ze me uit bij haar ouders in Normandië.