’Niet ingrijpen brevet van onvermogen’

De burgemeesters hebben groot gelijk dat de terrassen op een verantwoorde wijze open kunnen en moeten. De cijfers laten het zien. Twee weken nadat overvolle parken moesten worden leeggeveegd stromen de ziekenhuizen weer vol.

De burgemeesters hebben het echter niet voor het zeggen. Als onze volksvertegenwoordigers, de politiek, besluit dat terrassen openen niet verantwoord is, dan betekent dit dat overvolle parken moeten worden voorkomen. Niet handhaven, en dat vooral luidkeels verkondigen zoals burgemeester Aboutaleb van Rotterdam doet, is een brevet van onvermogen. Die parken stromen geleidelijk vol en handhaving dient dan ook gedurende de hele dag plaats te vinden.

De handhavers laten de boel escaleren door pas in te grijpen als het te laat is. Het Vondelpark kan bijvoorbeeld al veel eerder op slot. Een samenscholingsverbod en alcoholverbod kan ook in de ochtend en vroege middag worden gehandhaafd. We moeten deze crisis met zijn allen te lijf en de burger heeft recht op een daadkrachtige handhaving.

B. van Dam, Leiden