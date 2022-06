Brief 2: ’Dagje Floriade niet te betalen’

Ik volg alles op filmpjes op internet. Graag zou ik er heen gaan, maar helaas! De kosten zijn gewoon te hoog voor een dagje uit. Benzinekosten of openbaar vervoer om er te komen, entreekosten 35 euro, parkeren 14,50 euro. En dan heb je nog geen kopje koffie of een biertje gedronken… Een dagje uit is in Nederland voor de gewone mens niet meer te betalen. Waarom spelen de grote loterijen hier niet op in? Laat de Postcodeloterij en de Vriendenloterij er de komende maanden in investeren! En kaarten cadeau geven. Dat helpt misschien een hoop mensen over de drempel om er naar toe te gaan. Beter dan al die cadeau troep die ze in China laten fabriceren en door milieu vervuilende schepen de wereld over laten transporteren! Dan wordt het loterijgeld tenminste aan een goed Nederlands doel gegeven…

Coby Born, Nieuwegein

