’Weghorst gangmaker Oranje’

Weghorst is zeker geen technicus pur sang en moet het vooral van zijn doorzettingsvermogen en neusje voor de goal hebben. Een prima speler die fungeert als breekijzer, maar waar je de wedstrijd ook mee kan beginnen om iets te forceren. Zijn enthousiasme om voor Oranje uit te komen wordt door sommigen belachelijk gemaakt. Maar ik geniet juist van al dat theater dat hij binnen en buiten de lijnen schopt. Hij brengt leven in de brouwerij in dit toch wat tamme Oranje en dat is net wat we nodig hebben. Een gangmaker die bereid is om alles voor volk en vaderland te geven: hadden de overige spelers die mentaliteit ook maar!

Bas Overmars, Amsterdam