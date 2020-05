’Bizarre situatie rond erfenis dood echtpaar’

In een onwerkelijk ’gevecht’ tussen de nabestaanden eist de moeder van Jeroen de volledige erfenis op omdat Michou iets eerder overleed dan Jeroen en hij daarmee dus automatisch de erfgenaam werd. Na zijn dood ging dat dus over op de nabestaanden van Jeroen. De rechter vond in eerste instantie dat de erfenis moest worden verdeeld tussen de beide families, maar het gerechtshof oordeelde anders en wees de erfenis aan de familie van Jeroen toe. De moeder van Jeroen verklaarde na het door haar geïnitieerde hoger beroep dat haar eis heel naar over komt, maar dat ze niet anders kan dan de wet volgen. Maar dat is natuurlijk een enorme gotspe, natuurlijk was er een andere mogelijkheid dan het volgen van de wet, namelijk het volgen van haar fatsoen. Het is werkelijk stuitend dat deze vrouw een dergelijke afwikkeling van deze zaak verkiest boven een goede relatie tussen de beide zo getroffen families. Wat hebzucht zoal te weeg kan brengen.

Jan Pronk, Beverwijk