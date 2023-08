Horrorscenario’s in de Franse droom

De meeste dromen zijn bedrog. Koopt een bekende van je voor een prikkie een vakantiehuis in Frankrijk, dan kan je ze – wat mij betreft – gerust zo’n vrolijk blauw-wit tegeltje met die uitspraak meegeven. En ze dan op het hart drukken dat het tegeltje pas in de wc-muur gemetseld mag worden als allerlaatste klus. Wat dan namelijk zal blijken is dat het tegeltje er nooit komt.