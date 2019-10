’Begin met zwerfafval op te ruimen’

PFAS wordt op dit moment al overal in aangetroffen. Daarom mogen we bijvoorbeeld geen afgegraven grond meer verwijderen. Nu zijn we gestart onzichtbare en vrijwel onoplosbare problemen op te lossen terwijl we niets doen met alle goed zichtbare troep in onze omgeving. Overal tref je zwerfafval aan.

Statiegeld op blikjes en plastic flesjes is een brug te ver en het verbieden van producten in onnodige plastic verpakking is volledig onbespreekbaar. Ga eens op het plein bij de Amsterdam ArenA kijken als de toeschouwers net het stadion binnen zijn.

Laten we eens beginnen met onszelf en onze kinderen op te voeden. Pas als we de eenvoudige en zichtbare problemen hebben opgelost dan pas beginnen aan de moeilijkere zoals PFAS.

Loek Wollersheim, Almere