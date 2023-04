’Handhaving verkeersregels nodig’

Gelijk wordt een verband gelegd met de e-bike en gaan stemmen op om de fietshelm te verplichten. Ook hier zien we weer de oplossing aan de achterkant. Wonende in het mooie noorden van het land hebben we dan ook nog de vele N-wegen, ook wel dodenwegen genoemd. Voorstel om deze wegen dubbelbaans te maken en bomen te verwijderen is eveneens zo'n achterkant oplossing.

Als e-biker zie ik de agressie toenemen in het verkeer. Korte lontjes en middelvingers zijn niet van de lucht. Tegendraadse verkeersregels in b.v. Drenthe maken het ook al niet gemakkelijker. Wie heeft er voorrang op rotondes b.v. haaietanden moeten dit aangeven maar zijn soms nauwelijks te zien. Opgevoerde snorfietsen en nu vaak d.m.v. de helmplicht omgezet naar 45 km brommers. Terwijl ze in werkelijkheid 50-60 km per uur rijden. Racefietsen die zo nodig andere gebruikers van het fietspad hinderen en mopperend hun snelheid opeisen.

Het ontbreekt op alle fronten aan duidelijk én aan handhaving. Bij automobilisten gaan, eenmaal boven Meppel, alle regels over boord. Overdag is 130 km/u de norm. Op 60 km wegen wordt met gemak 80-100 km/u gereden en daar dan nog inhalen lijkt de gewoonste zaak. Zelfs binnen de bebouwde kom. Overheid schep duidelijkheid en handhaaf. Waarom zijn verkeersregels in Drenthe anders dan in Friesland? Wat mag wel en wat niet over het fietspad? Er waait een wind van zo weinig mogelijk verkeersborden, anders dan in Duitsland. Maar daar is iedere situatie veel duidelijker. Ga eens een scootercontrole houden op scholen. Zonder handhaving kunnen we uitzien naar nog meer verkeersdoden.

J. Koopman