’De naam Wiebes geeft geen goed gevoel’

Als een donderslag bij heldere hemel is er ineens een Groeifonds van maar liefst 20 miljard euro. Het eerste wat ik dan denk is: waar komt dat ineens vandaan? Het fonds heeft zelfs al een naam. Het Wopke/Wiebes fonds.

Als Wiebes er bij betrokken is gaan al mijn haren al overeind staan. Als baas van de Belastingdienst liet hij honderden zeer deskundige ambtenaren met een vette bonus de deur uitlopen, waardoor die dienst in zwaar weer kwam te verkeren.

Voorts verbond deze ’brekebeen’ zijn naam aan de provincie Groningen door honderden zwaar gedupeerde woningeigenaars een worst voor te houden. Vraag hen maar eens hoe ze over Wiebes en zijn betrouwbaarheid denken. En nu een Groeifonds van 20 miljard waar zijn naam weer mee verbonden is. Dat is volgens mij vragen om moeilijkheden.

Jan Muijs, Tilburg