’Eigenaar drugspand ook schuldig’

In Nederweert is een crystal meth drugslab gevonden. Hier kon volgens justitiebronnen per dag voor een miljoen worden geproduceerd en dus ook verhandeld.

Politie en justitie waren op het spoor gekomen door telefoon en andere vormen van communicatie te onderscheppen. Mooi succes, maar er kon slechts één man worden aangehouden. Hopelijk volgen er meer arrestaties. Waarom wordt zo’n gebouw, in dit geval twee loodsen, niet direct aan zijn eigenlijke bestemming onttrokken en voor een jaar als verboden gebied aangemerkt?

De eigenaar van dat pand mag er niet vanaf komen met het verhaaltje dat hij niets had gemerkt van hetgeen daar werd uitgespookt. Hij is immers de eigenaar en verantwoordelijk voor wat er op zijn terrein gebeurt.

Laat politie en/of justitie maar gedurende dat jaar op onregelmatige momenten controleren of de eigenaar zich aan de bepalingen houdt. Wanneer er wederom wordt geconstateerd dat sprake is van drugsgerelateerde zaken het bouwwerk meteen met de grond gelijk maken.

Wanneer politie en justitie werkelijk een eind willen maken aan drugscriminaliteit moeten ze optreden. Niet voor de buhne!

F. Heeffer, Uden