’Actie Jetten te prijzen’

Nu nog even een genuanceerde blik naar de stikstofmaatregelen en de klimaatmiljarden, die veel harder nodig zijn bij de kwetsbare huishoudens op dit moment. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zal wellicht ook hier het motto zijn. Of hebben de werkelijk desastreuze peilingen voor D66 van de laatste tijd, waarbij de partij zo goed als gehalveerd is, toch ook een belangrijke rol gespeeld? Ik sluit dat niet uit.

Jan Pronk, Beverwijk