’Verduurzaming voor velen onbetaalbaar’

Voor een groot deel worden deze prijzen veroorzaakt door hoge belastingen. Naast alle andere prijsstijgingen een onaangename verrassing voor de consument. Tijd dus voor belastingverlaging. Maar dat zal niet gebeuren. Die hoge energieprijzen moeten ons immers dwingen onze huizen te isoleren en te verduurzamen tegen nog veel hogere kosten.

Is er niemand die zich realiseert dat burgers best willen investeren in het milieu als ze dat kunnen betalen? Wie wil er niet gesubsidieerd goedkoop elektrisch rijden? Wie wil niet in een geïsoleerd huis wonen en zonnepanelen aanbrengen om kosten te besparen? Voor armere mensen, inmiddels veel middeninkomens, is het geen kwestie van niet willen maar niet kunnen. Een hogere energierekening leidt dan slechts tot twee keuzes: tot besparing op andere kosten of een koud huis.

B. van Dam, Leiden