Rijke crimineel grijpt kans in coronatijd

In de tsunami aan coronaberichtgeving sneeuwde afgelopen weken een aantal belangrijke ontwikkelingen onder op het gebied van het bestrijden van georganiseerde misdaad. Volkomen begrijpelijk dat heel veel hoofden nu niet staan naar alarmerende rapportages over de toenemende invloed van drugsbendes op ons dagelijks leven. Veel mensen zijn al opgelucht als ze het hoofd boven water houden. De toerismesector, de luchtvaartbranche, evenementenbedrijven, de cultuursector en de horeca; ze krijgen klap op klap. Wie maalt dan over de lange-termijn-aanpak van criminele bendes?