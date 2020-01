Soleimani: geen held maar een massamoordenaar

Afgelopen maandag schreef de journaliste Masih Alinejad in de anti-Trump krant The Washington Post: „Ik heb 4 miljoen volgers op verschillende sociale media platforms en ik heb duizenden berichten, voicemails en video’s ontvangen van Iraniërs in steden als Shiraz, Isfahan, Teheran en zelfs Ahvaz, die blij zijn met Soleimani’s dood. Sommigen klagen over de druk om de diensten voor hem bij te wonen.” De kop boven haar artikel luidde: „Geloof de Iraanse propaganda niet over de rouw om Soleimani.”