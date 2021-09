’Dans verplicht vak op basisschool’

Al in de baarmoeder reageert een kind op geluid door middel van beweging. Muziek en beweging hebben veel voordelen voor een kind. Toch is dans een ondergeschoven kindje in het onderwijs en (nog) geen verplicht vak.

Dans heeft veel voordelen voor de sociale ontwikkeling. Veel dansvormen zijn van nature sociaal. Hierdoor ontwikkelen de kinderen sociale vaardigheden en leren ze beter mee- en samenwerken. Ook behandelen zij elkaar met meer respect en zijn zich bewuster van anderen waarmee ze de ruimte delen.

Daarbij wordt ook de hersenactiviteit gestimuleerd. Na lang zitten komen de hersenen in een ruststand en bij beweging worden de hersenen actiever. Dit is nodig om nieuwe verbindingen te maken. Daarnaast heeft dans ook een positief effect op het geheugen, de concentratie en het gedrag in de klas. Onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat de schoolresultaten drastisch vooruitgaan na het inzetten van dans in het onderwijs.

In tegenstelling tot andere bewegingsvormen prikkelt en ontwikkelt dans creativiteit van kinderen. Door dans leren leerlingen om creatief te denken en hierdoor staan ze open voor andere ideeën en denken zij oplossingsgericht. Vaardigheden die op school, maar ook later op de arbeidsmarkt goed van pas komen.

Brigitta van Bergeijk