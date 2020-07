’Burger draait op voor miskleunen gemeente’

Vorig jaar is de OZB-heffing in onze gemeente al met maar liefst 30 procent verhoogd omdat de gemeenteraad er te laat achter kwam dat de uitgaven de inkomsten overschreden. Kortom gewoon mismanagement van het gemeentebestuur. Laat de gemeentes eerst maar eens kijken waar ze kunnen bezuinigen.

Daar zijn nog legio mogelijkheden voor. Niet steeds maar nog meer ambtenaren aantrekken en dure rapporten maken die in de la verdwijn en ook het inhuren van extern ambtenaren kost onnodig veel geld. Er is ons altijd voor gehouden dat fusies van gemeentes veel goedkoper zou zijn voor de inwoners. Welnu in de praktijk blijkt dat totaal het tegendeel te zijn. Grotere gemeentes kunnen doen en laten wat ze willen want er is toch geen sterveling die ze controleert en de gewone burger krijgt daarover totaal geen inspraak.

Als bedrijven net zo zouden worden bestuurd als gemeentes dan zouden ze allemaal failliet gaan. De gewone burger mag door de enorme verhoging van de OZB weer eens opdraaien voor de miskleunen van de gemeentes.

Gerard Rood, Stede Broec