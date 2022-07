Uitslag Stelling: ’Wild dier past niet in kooi’

Buitenland

Een van de oudste pinguïns ter wereld overleden: Captain EO werd 40 jaar

Een van ’s werelds oudste pinguïns in gevangenschap, Captain EO, is woensdag overleden. Hij werd twee keer zou oud als veel van zijn soortgenoten: 40 jaar maar liefst. Wel had hij problemen met zijn gehoor en zicht, en had hij extra verzorging nodig op zijn oude dag. Bij San Francisco Zoo was hij to...