Brief 1 ’Schrappen nareisbeperking verkeerd’

Was het tot voor kort niet altijd de taak van de rechterlijke macht om toch ook te beoordelen of er eventueel sprake kan zijn van een overmachtsituatie waardoor een de wettelijke verplichting misschien (tijdelijk) niet op een ordentelijke wijze uitvoerbaar is?

De nareisbeperking had een alleszins gerechtvaardigd doel om, in het belang van zowel de overheid maar nog meer van de nareizigers zelf, door enig uitstel te bereiken dat de latere opvang op een menswaardige manier zou kunnen plaatsvinden. Door deze toetsing volledig na te laten is dat voor mij wederom een teken van de toenemende activistische rechtspraak.

H. Schwarz, Den Haag

