’V.d. Kuylen beste speler van ons land’

Van der Kuylen had alles wat een topvoetballer moet hebben: een bijna onvoorstelbaar mooie traptechniek, een dodelijk schot in beide benen en een perfecte balbeheersing. Niet alleen is hij topscorer aller tijden maar ook een bal over 40 meter (op de stropdas van Edström) was voor Willy een sinecure. De bescheidenheid die hem zo sierde, heeft hem ook enigszins opgebroken: hij was niet opgewassen tegen de Cruijff-clan in de 70’er jaren. Hij moest lijdzaam toezien hoe Nederland de wereldtitel in 1974 verspeelde met de zeer matig getalenteerde Arie Haan en Jan Jongbloed i.p.v. Willy en Jan van Beveren. Ook een buitenlandse carrière was voor Willy niet weggelegd, te veel was hij een man van de regio en buiten Helmond/Eindhoven had hij niets te zoeken. Illustratief voor dit toptalent was mijn persoonlijke ervaring tijdens een wedstrijd van HVV-Vlissingen in 1963, uitslag 9-0 en Willy maakte als 16-jarige speler zeven doelpunten, een m.i. nooit meer overtroffen record op deze leeftijd en op dit niveau (hoofdklasse amateurs). Een grotere speler heeft Nederland nooit meer gekend.

J. Dams, Asten