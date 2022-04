Premium Het beste van De Telegraaf

Aanmodderen maakt van migratiedossier splijtzwam in samenleving

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De bevolking groeit nog harder dan gedacht, meldt het CBS. Oorzaak is de massale migratie naar ons land. In het eerste kwartaal kwamen er per saldo bijna 50.000 mensen bij, van wie circa de helft bestaat uit vluchtelingen uit Oekraïne. Ook zonder deze groep was de toestroom van vreemdelingen groter dan in het piekjaar 2019.