’Nuance mist bij kritiek op graaiflatie’

Per euro omzet halen ze minder winst dan 2021. Indien ze hun afzetprijzen excessief verhogen, zou hun winstmarge juist toenemen. De dalende winstmarge suggereert dat ze een deel van hun gestegen inkoopkosten voor eigen rekening nemen. Er zijn ook bedrijven die weten dat er een forse cao stijging in het verschiet ligt en hierop anticiperen. Is dat graaiflatie of goed ondernemerschap? Vorig jaar riep men ook dat energiebedrijven zich schuldig maakte aan graaiflatie. De ACM heeft boekenonderzoek gedaan en concludeert bij zes grote aanbieders dat daar geen enkele sprake van is.

In tijden van forse inflatie zijn er ook bedrijven die hiervan profiteren zonder kwade bedoelingen. Shell verdient geld aan zijn grondstoffen. De markt bepaalt de prijs en dat is bij inflatie meer. In tijden dat de olieprijs daalt, voelt Shell dat meteen en kunnen ze niet een hogere prijs vragen. Dan horen we niemand dat het slecht gaat met Shell, omdat ze zich moeten schikken in een slechte prijs. Moeten ze dan nu maar een forse korting geven en het verlies straks zelf slikken?

De FNV heeft haar eigen agenda en dat ze niet het hele verhaal vertelt is logisch. Dat ze zelf een onderzoek doet en wisselkoers- en internationale winsten meerekent als graaiflatie en dalende winstmarges negeert is pure misleiding. Dat veel media dit verhaal zo gretig oppikken en vaak de nuance niet vertellen is onprofessioneel.

J.P. Derksen