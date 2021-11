Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Thuiswerken 'Thuiswerken is niet meer weg te denken'

— Thuiswerken is een blijvertje, denkt Theo Föllings. „Het is nu aan ons om te gaan leren waar en wanneer hybride werken precies werkt en wat dat gaat betekenen.”

Thuiswerken is een blijverdje. Hybride werken, waarbij deels thuiswerkt en deels op kantoor, is niet meer weg te denken. Het moet alleen nog een plek vinden in onze samenleving. Met een enorme knal is de overgang naar hybride werken tot stand gekomen, terwijl het zonder corona misschien nog wel twintig jaar had geduurd.