Hoofdredactioneel commentaar Plan kabinet hoe om te gaan met langduriger malaise ontbreekt

Door De Hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Nout Wellink komt met een verontrustende boodschap: ga er maar van uit dat de inflatie langdurig hoog zal blijven. De oud-president van De Nederlandsche Bank neemt geen blad voor de mond als hem gevraagd wordt naar de economische toekomst. Keer op keer waarschuwt hij voor de financiële risico’s in Nederland en in de eurozone. Zo voorspelde hij in maart in De Telegraaf al dat er een recessie aankomt, nu komt hij met deze vooruitblik.