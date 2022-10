Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Voor Iran: het Sprietje van Pietje

Door Marcel Peereboom Voller

Arme Piet Adema. De kersverse landbouwminister knipte een stukje van zijn haar af met de schaar van Editie NL. Voor de vrouwen in Iran. Zo werd de minister, die nog niet droog achter de oren is als het om beeldvorming in de Haagse eredivisie gaat, vakkundig ontgroend door het journaille.