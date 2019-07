’Cash-reductie zit handel in trucks dwars’

Ik zal niet ontkennen dat er een gedeelte van het verhaal op waarheid berust, maar niet iedereen die met contante betalingen te maken heeft zit in het criminele circuit. Al ruim 45 jaar ben ik werkzaam in de export van trucks en machines. Dit is een branche waarin van oudsher veel contante betalingen worden gedaan, vooral in het buitenland. Als ondernemer wil ik niet weggezet worden als ’crimineel’. Bovendien ga ik, en collega’s, door deze maatregel veel omzet in het buitenland verliezen omdat in bepaalde landen nu eenmaal veel met contant geld gewerkt wordt omdat dat de gewoonte is.

Ik en veel collega’s houden ons aan de wet, maar het wordt ons nu wel moeilijk gemaakt. De overheid maakt nu goede sier met de harde aanpak van misdaadgeld, maar ze staan bijv. wel oogluikend gebruik en teelt van softdrugs toe. De goedwillende ondernemer heeft er weer een regeltje bij om op te letten.

Ad van Ekeren, Leerdam