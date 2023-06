Brief 2 ’Overheid zet ons voor het blok’

Ja hoor, we moeten allemaal van het gas af. Maar als je leest dat bedrijven niet kunnen uitbreiden, dat nieuwe woningen die verplicht aan zonnepanelen en een waterpomp moeten niet op het stroomnet aangesloten kunnen worden i.v.m. niet genoeg capaciteit, dan zijn we helaas door onze overheid aardig voor het blok gezet.

Dit is helaas wat de meeste burgers hebben voorzien. Maar de overheid is ziende blind en horende doof voor al die waarschuwingen. Ze negeren duidelijk de wensen, maar ook onze angst als burger. Straks kunnen we geen kant meer op als we allemaal stroom moeten afnemen.

Aafje van der Wiel, Goingarijp

