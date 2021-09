’Sylvana Simons geen vernieuwer’

Haar partij heeft natuurlijk hele andere dringende prioriteiten zoals het slavernijverleden, etnisch profileren en aanpassing van de straatnamen. Mevrouw Simons is geen vernieuwer in de landelijke politiek waarop zij zich graag voorstaat. Ook zij gaat namelijk volop mee in het wegkijken en bagataliseren van de echt schrijnende kwesties in ons land.

Jan Pronk, Beverwijk