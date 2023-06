Omdat ze geen auto meer rijden, maken ze gebruik van de regiotaxi. In het winkelcentrum zijn drie zitbankjes, maar vanaf die bankjes kun je de taxi niet zien aankomen.

Bakkerij Segaar merkte dit op en heeft een bankje in de winkel geplaatst waar men kan wachten. Anders moeten ze buiten met hun boodschappen wachten in zon, regen en wind. Er is ook een toilet en producten kunnen tijdelijk in de koeling geplaatst worden.

Mijn ouders vinden het ’grote klasse’ dat deze winkelier zo helpt.

Danny Geerken

