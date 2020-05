Lang leve het prettoerisme

Prettoerisme. Ik kende het woord eerlijk gezegd niet. Maar sinds gisteren weet ik dat ze er in de Stopera dus vanaf willen. Van al die toeristen die maar pret lopen te maken in de stad. Kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dat je een beetje lol hebt tijdens je vakantie. Ik kreeg het woord niet uit mijn hoofd. Ik zei het zelfs een paar keer hardop. En ineens vroeg ik me af hoe de ambtenaren die het plan geschreven hebben eigenlijk op vakantie zouden gaan.