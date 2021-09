’Hoge gasprijs door falend beleid’

Bekijk ook: Schaarste jaagt gasprijs door het dak

De NAM had tijdig veel ruimhartiger schade aan huizen in Groningen moeten vergoeden zodat adequate maatregelen genomen konden worden om veiligheid en het woonplezier te waarborgen. Door dit falende beleid zag de overheid geen andere weg dan de gaskraan op termijn geheel dicht te draaien overigens zonder kennis van de langetermijneffecten.

Er blijft, als consequentie, voor miljarden aan gas in de grond zitten. Daarbij werd het de exploitanten op de Noordzee niet echt makkelijk gemaakt door het ‘kleine gasvelden beleid’ aantrekkelijker te maken en zo veilig meer gas te winnen. Door ons afhankelijk te maken voor gasleveranties van derden zien we dat met name de Groningse burger financieel opdraait voor een falende NAM en overheid. Want tenslotte worden zij dubbel in de ‘kou’ gezet!

T. Langbroek