’Iedereen in Den Haag mist visie’

Ik ben geen VVD-stemmer, zegt Eric Nyhoff, maar ik erger me wel aan de goedkope beschuldigingen aan het adres van Rutte over letterlijk alles wat er in ons land (volledig) fout is gegaan. Of knelpunten die nog steeds niet zijn opgelost.

Alsof er geen andere bewindslieden, ook uit partijen die louter kritiek lopen spuien over (het gebrek aan) aan beleid tijdens de kabinetten Rutte, op zijn minst medeverantwoordelijk zijn geweest voor de deplorabele toestand waarin ons land onderhand is beland. Gebrek aan (toekomst)visie is niet exclusief een tekortkoming van Rutte, maar in feite van de gehele politiek. Behalve de eeuwige roep om meer geld als lapmiddel voor de korte termijn, heb ik geen politicus of partij kunnen betrappen op het ventileren van een duidelijke langetermijnvisie, hoe de knelpunten stapsgewijs adequaat met participatie van de kiezer opgelost zouden moeten worden. Is louter de VVD verantwoordelijk voor dit algehele falen? Mijns inziens heeft de VVD juist praktisch alle eigen stokpaardjes weggegeven zonder er iets concreets voor terug te krijgen, want het land moest wel geregeerd worden.(onder Rutte). Eric Nyhoff, Heijen (Lb)