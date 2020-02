Brief 3 ’Medeleven met Chinezen’

Uiteraard is het niet mijn bedoeling om Chinezen in Nederland te ontwijken. Sterker nog, ik leef met deze mensen mee! Zo erg dat de Chinese mensen die hier al vele decennia wonen, nu inééns worden gemeden! Nou, doe dat maar eens met andere bevolkingsgroepen. Hoe dan óók, mijn oprechte medeleven ligt bij de vele Chinezen in ons land. Prima mensen!

Bekijk ook: Duizenden handtekeningen tegen discriminerende virusgrappen

Renske van Reeken

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: