Uitslag Stelling: ’Iedereen gelijke kansen’

De PvdA die in 2015 de initiator was van het invoeren van het leenstelsel, loopt nu voorop bij het opnieuw invoeren van de basisbeurs. Opvallend, in de aanloop naar de verkiezingen van 2021? Ja, zegt 80%. „Uiteraard wil de PvdA zieltjes winnen, maar evengoed fijn dat er eens een partij is die durft toe te geven dat er ook wel eens een verkeerde beslissing wordt gemaakt”, vindt een deelnemer. Velen begrijpen niet waarom toentertijd is gekozen voor een leenstelsel. „Studeren is een basisrecht. Dit toont ook wel weer aan dat de politiek maar wat aanmoddert. Het stelsel is vier jaar oud en moet nu al weer op de schop.” En masse klinkt het: Breng de basisbeurs maar heel snel terug, want iedereen moet kunnen studeren in Nederland. „De mensen die het leenstelsel hebben ingevoerd, hebben makkelijk praten, zij hebben al een basisbeurs gehad”, schampert een respondent. En: „Je wilt je toekomst toch niet met torenhoge schulden beginnen? Studenten mogen nooit afhankelijk zijn van politieke grillen.” Een deelnemer vraagt zich bezorgd af hoe hij zijn twee kinderen na de vwo onbezorgd kan laten studeren: „Ik heb geen geld om hun studie te betalen, dus moeten ze veel lenen waardoor ze de toekomst beginnen met 1-0 achterstand.” Iemand zegt: „Studieschulden lopen met het leenstelsel veel te hoog op. Daarbij komt de huizencrisis en zo zitten mensen hun hele leven in de ellende.” Een ander meent: „Met dit stelsel wordt ook de kloof tussen arm en rijk erg zichtbaar. Terwijl talenten in alle lagen van de bevolking zitten.”

Maar, zegt iemand: „Alleen een basisbeurs voor een normaal studieverloop. Niet eindeloos studeren of continu switchen tussen studies. Ga dan als student eerst maar eens goed nadenken wat je wil. Dat kan ook tijdens een baantje. Zo loopt je schuld ook niet verder op en krijg je geen burn-out.” Want 81% van de deelnemers begrijpt wel dat studenten een burn-out krijgen door het huidige leenstelsel. Iemand stelt: „Ik snap die studenten wel, hun toekomst wordt met de dag onzekerder. Krijgen ze ooit nog een vast contract, kunnen ze hun studieschuld wel aflossen, kunnen ze een huis kopen, hoe kun je zo een gezin beginnen?! Terug die basisbeurs of geef anders werkgevers de mogelijkheid om te helpen de studieschuld af te betalen.”

Maar niet iedereen is het eens met het terughalen van de basisbeurs. Een tegenstemmer stelt nuchter: „Nee, het leenstelsel is pas vier jaar oud. En dan bij het minste commentaar ogenblikkelijk het roer om lijkt mij voorbarig”. Een ander vindt: „Wie zuinig leeft en hard werkt, kan na zijn studie heus wel 15 tot 20.000 euro terugbetalen. Maar wie te veel uitgeeft, moet op de blaren zitten. Beetje druk op de ketel is goed.” En: „Studeren is investeren in jezelf, dan moet je dat ook zelf betalen. Waarom moet de maatschappij daarvoor opdraaien”? Maar liefst 69% vindt dat de overheid meer moet investeren in onderwijs. „Studeren is ook investeren in de maatschappij .” En: „Het is voor de toekomst, voor een stabiele economie. Schaam je, Den Haag, om jongeren te dwingen deze hoge schulden te maken.”