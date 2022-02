’Zelfspot in politiek nodig’

En broodnodig, omdat er een enorme tweespalt in de samenleving is ontstaan tussen gevaccineeerden en ongevaccineerden, rijk en arm en mensen die al dan niet zijn gedupeerd. Discussiëren met de nodige zelfspot, naar elkaar luisteren en inlevingsvermogen tonen, is altijd goed. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor de politiek waar het woordgebruik en de discussies op een dieptepunt zijn beland. Ik houd van een beetje zelfspot, maar die is juist in de Tweede Kamer ver te zoeken. Misschien kunnen ze om te beginnen achter het spreekgestoelte een hele grote spiegel ophangen. Want het begint natuurlijk allemaal met een beetje humor!

Bas Overmars, Amsterdam