’Hervorming belastingstelsel nodig’

De column was een weerwoord op het afzichtelijke plan van filosoof Dick Timmer die pleit voor een rijkdomsgrens omdat hij het moreel verwerpelijk vindt dat iemand meer vermogen zou mogen bezitten dan strikt noodzakelijk is. Het pleit van Vasn Gaal blijft steken in de vergelijking met een communistisch regime. Wanneer filosoof Dick Timmer en Annemarie van Gaal met elkaar in overleg zouden gaan is de kans groot dat hun beraad uitkomt bij het aanpassen van het belastingstelsel. Een systeem waarbij één tarief wordt gehanteerd in Box 1, 2 en 3, waardoor inkomen uit vermogen even zwaar wordt belast als inkomen uit arbeid. En constructies voor belastingontwijking door miljonairs en directeur-grootaandeelhouders zou onmogelijk gemaakt moeten worden.

Henk Versteeg, Nunspeet