Coronavirus: EK voetbal zonder publiek?

Ik heb bijna een week met een kap voor mijn neus en mond gelopen en niemand een hand gegeven. Nee, ik ben niet opeens een ultraorthodoxe moslima geworden, maar ik was in Japan. De praktijk om mondkapjes te dragen op straat of in de metro kende ik sowieso alleen uit Oost-Aziatische landen, maar waar eerst een kwart van de Japanners er eentje droeg, was dat nu zo’n tachtig procent. Misschien zelfs wat meer.