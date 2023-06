Brief 3: ’Waterstof toekomst in autoverkeer’

’Miljarden voor stekkerauto’s’, kopt De Telegraaf. Voor velen is deze keuze onbegrijpelijk. Alle tekenen wijzen op het invoeren van waterstof als brandstof voor veel doeleinden, ook voor het autoverkeer. Shell bouwt waterstoffabriek(en) ; ook elders wordt waterstof als voorkeur aanbevolen en aan gewerkt. Niet te hopen dat we straks met duizenden batterijen en laadstations opgescheept zitten. Regeren is toch vooruit zien?

L.J.Singor, Warmenhuizen

