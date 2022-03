’Vaticaan moet statement maken’

De Turke president Erdogan drong er in een persoonlijk gesprek met Poetin er op aan op een wapenstilstand en het sluiten van een vredesakkoord met Oekraïne. Uit de mond van Erdogan erg verrassend natuurlijk, want zoals we allemaal weten is ook Erdogan niet voor een kleintje vervaard, neemt geen blad voor de mond en is iemand die er absoluut niet voor terugdeinst om kwesties met geweld op te lossen.

Voorts veroordeelde zelfs de paus op het Sint-Pietersplein bij zijn wekelijkse zegen -weliswaar in algemene zin- het gebruikte geweld en drong daarbij in voorzichtige bewoordingen aan op beëindiging daarvan. Zonder ook maar 'man en paard' te benoemen. Als je een statement wilt maken, had dan tenminste lef getoond om Poetin rechtstreeks aan te spreken als enige en belangrijkste veroorzaker van al die ellende. Dáárvoor zit je uiteindelijk op die Heilige Stoel. Of zeg niks en laat het over aan regeringsleiders.

Jan Muijs, Tilburg