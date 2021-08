Brief 3: ’Als het Kalf verdronken is...’

Het diversiteitsgehalte/inclusiviteitsgehalte in ons kleine polderlandje heeft ’n hoogtepunt of zo u wilt dieptepunt bereikt.

Dat ’hoogtepunt’ is het Kalf. Hij, zij, het, het is allemaal zoek, het is niet divers genoeg als ik het goed begrepen heb. Het is een prijs uitgereikt aan Nederlandse filmmakers, scenarioschrijvers, producenten, acteurs en actrices. Het zou gaan om gelijke kansen voor ’mensen’ m/v.

Mens, komen jullie aandacht tekort? En moeten jullie daar een kalf aan opofferen? Arm kalf. En wanneer ik kalf opzoek of het diertje divers genoeg is kom ik uit bij een nuka, dat is een nuchter kalf, een pasgeboren kalf dus. Er komt een spreekwoord opborrelen: Als het Kalf verdronken is dempt men de put!

Metha Schilder

