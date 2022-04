’Wonen boven winkels’

Premium Binnenland

Zandkasteel motor moderne Bijlmer: ’Bewoners moeten meeprofiteren’

Het gemeentelijk monument het Zandkasteel in de Amsterdamse Bijlmer staat in de steigers. Net als in de jaren tachtig moet het opnieuw een aanjager zijn in Zuidoost om omstandigheden beter te maken. De vraag is of nieuwe gebruikers als de International School, bedrijven en vrijesectorhuurders niet t...