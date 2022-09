Staatspropaganda schalt weer in Hanoi

Premium Het beste van De Telegraaf

BANGKOK - Een hotel in Hanoi gaf me jaren geleden een waarschuwing dat er luidsprekers bij het gebouw waren geïnstalleerd. Of ik er niets op tegen had dat die nogal wat lawaai maakten op de vroege ochtend.