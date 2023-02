’Wolf richt niet zoveel schade aan’

Het gemotoriseerd verkeer is dus 15 keer dodelijker dan de wolf. Dan hebben we het nog niet over de dieren die door stalbranden (68.000) jammerlijk omkwamen, de geruimde dieren wegens de vogelgriep (een duizelingwekkende 6.000.000) en de slachterijen waar levenslang opgesloten dieren, die wij nooit te zien hebben gekregen, worden gedood (meer dan 25.000.000). Bovendien belanden de door de wolf gedode schapen mogelijk ook wel op ons bord. Wie moet er hier nu in de spiegel kijken?

A.W. de Haas, Niedorp